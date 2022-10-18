Песков ответил на вопрос о провозе взрывчатки для теракта на Крымском мосту Песков: спецслужбы выясняют, как была доставлена взрывчатка для теракта на Крымском мосту

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Спецслужбы России выясняют, как была доставлена взрывчатка для теракта на Крымском мосту, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, есть информация, что взрывчатка «могла выйти из района Одессы по морю», однако сейчас дополнительные заявления делать невозможно, передает ТАСС.

Есть информация, что она (взрывчатка) могла бы выйти из района Одессы по морю. Но все остальные детали наши специальные службы сейчас выясняют и устанавливают. Поэтому какие-либо дополнительные заявления сейчас невозможно делать, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что ему нечего добавить к тому, что сказал президент России Владимир Путин о теракте на Крымском мосту.

Ранее российский лидер пригрозил закрытием зернового коридора, если подтвердится, что взрывчатку для теракта на Крымском мосту вывезли из Одессы на зерновозе.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма. По имеющимся данным, три человека погибли.