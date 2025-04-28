Песков ответил на вопрос о просьбе Трампа прекратить удары по Украине Песков подтвердил, что Трамп просил Россию прекратить удары по Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент США Дональд Трамп действительно просил Россию прекратить удары по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вместе с этим он подчеркнул, что Москва продолжает специальную военную операцию, но готова начать переговоры с Киевом без предварительных условий.

Были такие слова [с просьбой прекратить удары] <...>. Неоднократно уже подтверждалась президентом готовность российской стороны без каких-либо условий к началу переговорного процесса с Украиной для того, чтобы выйти в мирное русло, — пояснил представитель Кремля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение США установить 30-дневное прекращение огня. Так он прокомментировал недавний призыв американского лидера Дональда Трампа к Москве остановить удары по Украине. При этом Лавров подчеркнул, что ВС России атакуют только те объекты, которые используются украинскими военными.

В свою очередь госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что сделка по Украине должна быть основана на механизмах верификации и взаимных гарантиях. По его словам, мирные соглашения не могут строиться на простом доверии.