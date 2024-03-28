Песков ответил на вопрос о проблемах на границе после теракта в «Крокусе» Песков: говорить о проблемах на границе после теракта пока рано

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Дмитрий Песков

Следственные органы и спецслужбы работают по теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» и нужно время для аргументированных выводов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о возможных проблемах на границе, где для террористов было приготовлено «окно» в сторону Украины. По его словам, которые приводит ТАСС, нужно исходить из того, что пока прошло мало времени для выводов.

Следственные действия ведутся, по мере того как будет возникать официальная информация, она будет озвучиваться нашими следственными органами и специальными службами, в том числе и по тому вопросу, о котором вы сейчас упомянули, — сказал представитель Кремля.

Ранее в NYT сообщили, что враждебные отношения между Вашингтоном и Москвой не позволили американским чиновникам поделиться информацией о террористическом заговоре «сверх необходимого». В США побоялись, что российские власти узнают об источниках и методах разведки американцев.

Басманный суд Москвы заключил под стражу четверых подозреваемых по делу о теракте. Арестованы до 22 мая 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, 25-летний Шамсутдин Фаридуни и 32-летний Далерджон Мирзоев. У некоторых из них есть семьи и дети.