Песков ответил на вопрос о причастности ИГ к теракту в «Крокусе» Песков об ИГ в «Крокусе»: нужно ориентироваться на данные следствия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на информацию следствия и правоохранительных органов России по вопросу теракта в «Крокус Сити Холле». Так он ответил на вопрос о возможной причастности «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) к массовой расправе над мирными гражданами в концертном зале в Красногорске, передает ТАСС.

Мы это никак не комментируем, не имеем на это права. Здесь, конечно, призываем вас ориентироваться на информацию, которая исходит от наших правоохранительных органов, — ответил он.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что террористическая атака на подмосковный «Крокус Сити Холл» стала актом чудовищной операции под чужим флагом. Она также отметила, что США слишком рано заявили о причастности ИГ к атаке, из-за чего в эту версию сложно поверить.

Газета «Известия» со ссылкой на источник ранее сообщала, что организаторы атаки в «Крокусе» готовились совершить еще один теракт, но уже на территории одной из стран Средней Азии. Отмечается, что второе нападение должно было пройти в то же время, что и в Подмосковье, но его удалось предотвратить.