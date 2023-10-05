Песков ответил на вопрос о перемещении Черноморского флота из Севастополя Песков не стал комментировать сведения о выводе Черноморского флота из Крыма

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о перемещении большой части Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск. Он переадресовал данный вопрос в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Нет, никак не могу комментировать. Вопросы, связанные с дислокацией кораблей, частей, это компетенция Минобороны, — сказал он.

22 сентября по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен удар. В Министерстве обороны РФ возложили ответственность за атаку на Вооруженные силы Украины. Отмечается, что в ходе атаки было сбито пять ракет. В результате удара повреждения получило историческое здание штаба, один военнослужащий пропал без вести. Гражданские лица и объекты не пострадали.

Позднее власти Севастополя разработали специальный алгоритм оповещения местных жителей об угрозах обстрелов. По словам губернатора города Михаила Развожаева, сигналы будут распространяться не только через сирены, громкоговорители и по телевизору, но и по радио. Кроме того, Развожаев пообещал предупреждать о возможных атаках в своем Telegram-канале. СМС-оповещения об угрозах ракетного удара приходить не будут. Губернатор напомнил, что с момента подачи сигнала до удара обычно проходит от 30 до 50 минут.