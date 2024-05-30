Песков ответил на вопрос о новой должности экс-главы ХМАО Комаровой Песков о Комаровой: Кремль никогда не анонсирует кадровые решения

Фото: Пресс-служба ХМАО

Наталья Комарова

Кремль не сообщал, и не будет сообщать о каких-либо кадровых решениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о дальней работе бывшего губернатора ХМАО Натальи Комаровой. По его словам, официальный ответ на этот вопрос прозвучит, когда настанет время, передает ТАСС.

Вы знаете, что кадровые решения никогда не анонсируются, поэтому, когда настанет время, мы всем будем сообщать, — пояснил Песков.

Также Песков отметил, что российский лидер Владимир Путин высоко оценивает работу Комаровой, и напомнил, что Югра под ее руководством динамично развивалась. В связи с этим, добавил он, следующему губернатору будет не так просто — нужно будет соответствовать данной высокой планке. В завершение Песков отметил, что пока Путин не планирует встречу с Комаровой.

Ранее, 30 мая, губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об уходе в отставку в связи с переходом на новую работу. Эту должность 68-летняя Комарова занимала с 2010 года. До настоящего момента она была единственной женщиной-губернатором в России.

До этого Дмитрий Песков, говоря о кадровых перестановках в правительстве, заявил, что назначение помощника президента Алексея Дюмина секретарем Госсовета РФ связано с процессом ротации. По его словам, Дюмин будет заниматься вопросами функционирования данной структуры.