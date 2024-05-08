Песков ответил на вопрос о гибели журналиста AFP под Артемовском год назад Песков: Кремль не знает деталей гибели журналиста AFP Сольдена в 2023 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Кремль не располагает информацией о гибели журналиста Agence France-Presse (AFP) Армана Сольдена под Артемовском в мае 2023 года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какие усилия РФ предпринимает для расследования смерти репортера, передает ТАСС. Уточнив, с чьей стороны журналист освещал события на Украине, Песков переадресовал вопрос Киеву.

Здесь Россия не может никакое расследование проводить. Здесь, наверное, нужно обращаться к украинской стороне, — сказал он.

Песков пояснил, что в Кремле не располагают детальной информацией о рабочей деятельности журналиста. Он посоветовал обращаться с этим вопросом к украинской стороне, поскольку он освещал события в зоне СВО со стороны Киева.

Поскольку этих деталей не знаю, не могу вам ничего рассказать, — резюмировал он.

10 мая 2023 года AFP сообщило, что в городе Часов Яр под Артемовском в результате артиллерийского обстрела погиб французский журналист Сольден. Представители агентства выразили свои соболезнования семье журналиста и добавили, что гибель Сольдена является примером тех опасностей, с которыми сталкиваются журналисты, освещающие конфликт на Украине. Сольден занимал должность видеокоординатора AFP на Украине.

Год назад Песков, комментируя информацию о смерти Сольдена, призвал не верить на слово украинским представителям, которые заявили о причастности РФ к обстрелу. Тогда он так же заявил, что в Кремле не располагают информацией о случившемся.