Песков ответил на вопрос о двойниках Путина Песков: сообщения о двойниках Путина — вранье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Заявления о двойниках и бункере президента России Владимира Путина является враньем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время выступления на марафоне общества «Знание». По словам спикера Кремля, российский президент очень активный, что «с трудом за ним поспеваем», а здоровью Путина можно только позавидовать, поэтому свою работу он выполняет сам и никто ее за него не делает.

Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье <...> Ни в каких бункерах он, конечно, никогда не сидел. Это тоже вранье, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что у Путина такое здоровье, которое можно пожелать самому себе.

Пресс-секретарь президента отметил, что в простонародье «бункером» называется координационно-аналитический центр правительства, Белого дома.

Это феноменальное, высокотехнологическое пространство, где правительство в режиме живого времени видит все, что происходит в нашей стране, любые предвестники проблем в экономике, социальной сфере, медицине, технологиях и так далее, — указал он.

Ранее Песков прокомментировал слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, которые касалось двойника президента во время его поездки в ЛНР и Херсонскую область. По словам спикера Кремля, такие заявления звучат очень странно.