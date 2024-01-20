Песков ответил на вопрос о дате визита Путина в Турцию Песков не стал называть дату визита Путина в Турцию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть дату визита главы государства Владимира Путина в Турцию. Он отметил, что вся информация будет обнародована своевременно, передает ТАСС.

Мы сообщим своевременно, — констатировал Песков.

Турецкие средства массовой информации тем временем сообщали, что российский президент может прибыть в республику уже 12 февраля. Сам Песков отмечал, что дата официального визита в настоящий момент согласуется по дипломатическим каналам.

Ранее также сообщалось, что Турцию планирует посетить президент Ирана Эбрахим Раиси. Предварительной датой визита названо 24 января. По информации СМИ, в ходе визита Раиси планируется подписание 10 новых соглашений.

Российский лидер в свою очередь также планирует посетить Северную Корею. Эта поездка находится на стадии согласования. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил Путину отдельное новогоднее поздравление. Путин стал единственным в мире руководителем страны, который удостоился такой чести. Лидерам других стран Ким Чен Ын разослал новогодние открытки, в том числе председателю КНР Си Цзиньпину и руководителю Белоруссии Александру Лукашенко.