Песков ответил на вопрос о безопасности приема пищи для Путина в поездках Песков: служба безопасности обеспечивает необходимый уровень защиты Путина

Фото: Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками тепличного комплекса ООО «Солнечный дар»

Служба безопасности президента России Владимира Путина обеспечивает необходимый уровень защиты российского лидера, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, не опасно ли было для президента пробовать еду на встрече с работниками агрохолдинга в Ставропольском крае. Глава государства ел выращенные на предприятии помидоры.

Служба безопасности работает и делает то, что должно, для обеспечения безопасности главы государства, — ответил Песков.

Ранее Владимир Путин заявил, что в Китае выросли продажи российского мороженого после того, как он угостил им лидера КНР Си Цзиньпина. Речь идет о лакомстве «Коровка из Кореновки», его российский лидер привозил в подарок на 66-летие Си Цзиньпина в 2019 году.

Также Путин заявлял, что старается не употреблять алкогольные напитки, особенно крепкий алкоголь. Так глава государства ответил на вопрос выпускниц Краснодарского высшего военного авиационного училища, попросивших президента раскрыть секрет его крепкого здоровья. Он подчеркнул, что забота о здоровье имеет не только личное, но и государственное значение. Самым эффективным способом поддержания здоровья Путин назвал закаливание холодной водой.