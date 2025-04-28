Песков ответил на вопрос, начнет ли Россия перемирие независимо от Киева Песков на вопрос о перемирии при отказе Киева призвал изучить текст Кремля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал обращаться к официальному заявлению на сайте Кремля в случае возникновения вопросов о перемирии к юбилею Победы. Так представитель Кремля ответил на вопрос ТАСС о том, будет ли Россия соблюдать перемирие независимо от позиции Киева.

Читайте заявление, — сказал Песков.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие с Украиной в дни 80-летия Победы. Российская сторона считает, что Киев должен последовать этому примеру. Временный режим прекращения огня продлится с 00:00 8 мая до 00:00 в ночь на 11 мая.

В Кремле отметили, что таким образом Россия вновь заявляет о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий. Там призвали Киев к конструктивному диалогу с участием международных партнеров.

До этого на Украине заявили, что страна готова к переговорам, если Россия объявит полное прекращение огня. В предложениях делается акцент на том, что стороны должны взаимно соблюдать перемирие. Также предлагается диалог для обсуждения урегулирования ситуации при участии США и ЕС. Кроме того, планируется обмен военнопленными по схеме «всех на всех». При этом территориальные вопросы будут обсуждаться только после прекращения огня.