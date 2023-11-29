Песков ответил на вопрос, может ли Европа обойтись без России Песков: Европа может обойтись без России, но потеряет конкурентоспособность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Европа может обойтись без продукции России, но при этом утратит свою конкурентоспособность, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Европа столкнется с «очень серьезными последствиями» в виде банкротства промышленности.

Гипотетически рассуждая, Европа может без России, но тогда Европа теряет свою конкурентоспособность, потому что тогда ей приходится те же товары, будь то энергоресурсы или еще что-то, покупать в других местах, но втридорога. Тогда получается, что в предбанкротное состояние попадает промышленность, конкретные производители. Очень серьезные последствия, — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что сегодня среди европейских политиков в моду вошел легковесный популизм. Так он ответил на вопрос о том, можно ли представить, чтобы политики в США и Евросоюзе радовались госпереворотам в своих странах. По словам пресс-секретаря президента России, «это тоже ничего хорошего не приносит».

До этого сенатор Алексей Пушков назвал современный европейский либерализм «уже не идеологией, а догматической доктриной тоталитарного типа». По его мнению, в прошлом Европа была сильна своими идеями, профсоюзами и политиками. Сегодня в Европе некого поставить наравне с теми великими политиками, отметил сенатор.