Песков ответил на вопрос о «кремлевской программе» ХАМАС в Москве Песков: у делегации ХАМАС в России не было контактов с Кремлем

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Дмитрий Песков

Контактов делегации палестинского движения ХАМАС в Москве с Кремлем не будет, никакой «кремлевской программы» у этой делегации нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что у него нет информации касательно заложников, удерживаемых ХАМАС, и переадресовал этот вопрос в Министерство иностранных дел России, передает РИА Новости.

В данном случае никакой кремлевской программы нет, у этих представителей никаких контактов с Кремлем нет. По линии МИД было сообщение, — сказал представитель Кремля.

Делегация ХАМАС прибыла в Москву 26 октября во главе с членом политбюро организации Абу Марзуком. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ведомство будет информировать обо всех контактах с представителями палестинского движения. Представитель делегации Абу Хамид назвал российских собеседников друзьями, а РФ — дружественной страной для палестинского народа.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков объяснил, что целью переговоров является налаживание отношений РФ. По его словам, таким образом страна ищет пути урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

26 октября ТАСС со ссылкой на заявление ХАМАС сообщал, что члены делегации движения провели в Москве встречу с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, в ходе которой стороны обсудили палестино-израильскую войну. Движение высоко оценило позицию президента России Владимира Путина по ситуации на Ближнем Востоке, а также дипломатические усилия Москвы в этом вопросе.