Песков ответил на вопрос, идет ли по плану спецоперация Песков: действия Запада сказываются на разных нюансах проведения СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Действия западных стран, которые де-факто являются стороной в конфликте на Украине, влияют на различные нюансы проведения российской спецоперации, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, цели СВО остаются прежними.

Вы знаете, что, поскольку коллективный Запад, который де-факто является стороной в этом конфликте, постоянно меняет, расширяет свои модальности участия в этом конфликте. Конечно же, это не может не сказываться на разных нюансах проведения СВО. Но цели СВО остаются прежними. С точки зрения тактики и стратегии это, конечно, прерогатива Минобороны. Специальная военная операция продолжается, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции складывается далеко не благоприятная для Украины. При этом, по его словам, Киев при поддержке Вашингтона должен «воевать до последнего украинца», чтобы обеспечивать прибыль американской военной промышленности.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина стала заложником внутриполитической борьбы в США, где республиканцы задерживают военные поставки Киеву. По его мнению, ситуация может стать хуже, а проблему могут решить только выборы американского президента, но до них еще далеко.