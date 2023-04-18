Песков ответил на вопрос, доволен ли Путин состоянием войск Песков об оценке состояния войск: это прерогатива Министерства обороны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оценка состояния российских войск является прерогативой Минобороны, а не Кремля, передает РИА Новости. Песков сообщил об этом, отвечая на вопрос, доволен ли глава государства состоянием Вооруженных сил России на Херсонском и Донецком направлениях.

Это рутинная работа верховного главнокомандующего. А что касается оценок состояния войск и так далее, это прерогатива Министерства обороны. Мы не имеем права давать здесь какую-то информацию, — сказал Песков.

Также Песков рассказал, что поездка президента РФ Владимира Путина в Херсонскую область и ЛНР, кадры которой были обнародованы 18 апреля, состоялась накануне. Пресс-секретарь пояснил, что глава государства при посещении штабов группировок войск «Восток» и «Днепр» поздравил военачальников с Пасхой, поскольку она отмечается 40 дней. Путин в ходе визита также подарил военным иконы.

Также спикер Кремля не смог дать точный ответ о планах Путина принять участие в акции «Бессмертный полк». Песков отметил, что не осведомлен об этом, но выразил уверенность, что «альтернативные форматы» акции будут востребованы гражданами. Ранее представитель движения Ольга Байбулова сообщила, что в этом году традиционного организованного шествия «Бессмертного полка» не будет.