Песков ответил на слухи об отказе РФ от позиции по нейтральности Украины Песков: Россия не отказывается от требований о нейтральности Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия не отказывается от своей позиции, согласно которой Украина не должна вступать в военно-политической блок НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал статью Bloomberg, в которой утверждалось о готовности Москвы отречься от требований о нейтральности своего соседа, передает ТАСС. По словам Пескова, эта информация никоим образом не соответствует действительности.

Нет, это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности, — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее агентство также сообщало, что Россия направила тайный сигнал США. По его информации, Москва выразила готовность приступить к переговорам с Киевом. В публикации говорится, что российский лидер якобы «может быть готов» отказаться от настаивания на нейтральном статусе Украины и даже, возможно, согласиться на ее присоединение к НАТО.

Сам Песков при этом заявлял, что Россия была, есть и будет открыта к переговорам. При этом он подчеркнул, что Москва настроена продолжать специальную военную операцию до достижения своих целей.