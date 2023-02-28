Песков ответил на слухи о воссоздании СССР Песков заявил о невозможности воссоздания СССР

Фото: kremlin.ru

Воссоздание СССР невозможно, а союзное государство РФ и Белоруссии — это современная форма интеграции, заявил в интервью изданию «Известия» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также анонсировал заявления главы государства Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко о достижениях Союзного договора в ходе Высшего Госсовета.

Путин: «тот, кто не жалеет о Советском Союзе, не имеет сердца. Тот, кто желает воссоздания Советского Союза, не имеет мозгов». Мне кажется, что это самое исчерпывающее, наверное, пояснение возможного отношения к тем, кто говорит о воссоздании СССР. Это невозможно, — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что современные формы интеграции, которые объединяют страны по интересам, являются разновекторными и разноскоростными.

Кроме того, Песков сообщил, что при заключении мирного договора Москвы и Киева следует учитывать в первую очередь реалии в виде новых территорий России, и положения Конституции, которыми РФ не сможет поступиться. Так представитель Кремля отреагировал на заявление Лукашенко о мире с Украиной без предварительных условий.