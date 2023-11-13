Песков ответил на слухи о причастности полковника ВСУ к подрыву «СП» Песков назвал тревожным знаком неумение Зеленского контролировать подчиненных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент Украины Владимир Зеленский мог не знать о причастности своего подчиненного к подрыву «Северных потоков», что является тревожным сигналом, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал публикацию The Washington Post, в которой утверждается, что отставной полковник украинских спецслужб Роман Червинский был вовлечен в осуществление терактов на газопроводах, передает РИА Новости.

Тоже есть тревожное утверждение в подобных публикациях, особенно в этой, там речь шла, что президент Зеленский мог быть не в курсе подобных действий своих подчиненных. Это, конечно, тоже тревожный знак должен быть, причем не только для нас. Потому что если киевский режим не контролирует ситуацию у себя в стране, это тревожно и должно приниматься во внимание, — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что украинские следы все больше и больше проявляются в различных докладах, расследованиях и сообщениях СМИ о взрывах на «Северных потоках». По его словам, Москва обращает внимание на каждую подобную публикацию.

В любом случае это повод для тех, кто ведет расследование, все-таки учитывать это и не заматывать эту тему, а стремиться объявить и сделать публичными результаты расследования. Назвать виновных, исполнителей, тех, кто участвовал в координации, тех, кто заказывал это, — указал Песков.

Американская газета опубликовала соответствующую новость 11 ноября. В ней утверждается, что координатором подрывов был 48-летний украинский полковник Роман Червинский, который получал приказы от чиновников, докладывавших о ситуации тогдашнему главкому ВСУ Валерию Залужному.