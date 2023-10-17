Песков ответил на слухи о поставках оружия из КНДР Песков: заявления о поставках оружия из КНДР в Россию бездоказательны

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Заявления британской разведки о том, что Северная Корея начала поставки вооружения в Россию, не имеют никаких подтверждений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Лондон и Вашингтон регулярно прибегают к такого рода информационным манипуляциям.

Ну это не только британская разведка, это и американская разведка, они все время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств. <...> Северная Корея — это наш ближайший сосед, мы будем продолжать выстраивать с нашим ближайшим соседом взаимовыгодные отношения, которые основываются на взаимном уважении, и будем развивать отношения во всех областях. Это наше суверенное право, и мы не думаем, что кто-то имеет право в это вмешиваться, — сказал Песков.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти КНДР направили более тысячи контейнеров с «военной техникой и боеприпасами» России для применения на Украине. По его словам, груз был поставлен по морю.

Как отметил ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко, недавний визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию дал повод западным аналитикам предположить, что Москве срочно понадобилась помощь КНДР на «украинском фронте». Он заявил, что это не так, и у России достаточно собственных сил и средств для достижения целей СВО.