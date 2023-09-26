Песков ответил на слухи о гибели командующего Черноморским флотом РФ Песков заявил об отсутствии информации о гибели командующего Черноморским флотом

Фото: МО РФ

Виктор Соколов

Министерство обороны России не предоставляло какую-либо информацию в ответ на слухи о якобы гибели командующего Черноморским флотом РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в Сети появились неподтвержденные сведения о том, что адмирал Виктор Соколов якобы погиб в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины.

Никакой информации не было от Министерства обороны РФ. [Ответ на вопросы о гибели командующего] это исключительно их прерогатива, нам нечего сказать, — заявил Песков.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе 22 сентября. Информацию об атаке подтвердил губернатор города Михаил Развожаев. По данным Министерства обороны России, в результате удара один военнослужащий пропал без вести, историческое здание штаба получило повреждения. Объекты гражданской инфраструктуры повреждены не были, пострадавших среди гражданских лиц также нет. Силами противовоздушной обороны также удалось сбить пять ракет на подлете к Севастополю. Отмечается, что обломки ракет планируют утилизировать на полигоне, так как нахождение рядом с ними может представлять опасность для жизни и здоровья.