Песков ответил на слова Шольца и Сунака о «смехотворности» интервью Путина Песков: эмоциональная реакция Запада на интервью Путина не важна

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Дмитрий Песков

Эмоциональная реакция Запада на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону не столь важна, как тот факт, что с ним ознакомились, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на заявления премьера Великобритании Риши Сунака и канцлера ФРГ Олафа Шольца о «смехотворности» интервью российского лидера, передает ТАСС.

У них, собственно, <...> и так была возможность постоянно знакомиться с позицией президента России Путина, сейчас она была в полной мере им представлена. Насколько я понимаю, они воспользовались этой возможностью, это главное. А уже эмоциональная реакция — это, наверное, в угоду той ситуации, в которой находятся сейчас их страны, — уточнил Песков.

Ранее Сунак назвал беседу Путина и Карлсона смехотворной. По словам премьера, он гордится тем, что Великобритания с самого начала «твердо поддерживала Украину».

До этого канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с главой Белого дома Джо Байденом назвал смехотворным интервью Владимира Путина. По мнению Шольца, российский лидер «всегда говорит много лжи» о причине конфликта с Украиной. Канцлер выразил мнение, что Путин намерен «получить часть территории своих соседей» из империалистических мотивов. Он призвал продолжить поддержку Украины.