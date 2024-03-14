Песков ответил на слова президента Литвы о Путине Песков: Путина не нужно бояться, его надо уважать и слушать

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главу государства Владимира Путина надо не бояться, а уважать и слушать. Так представитель Кремля прокомментировал слова президента Литвы Гитанаса Науседы о российском лидере. Глава балтийской республики после нападения в его стране на бывшего руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК — организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Леонида Волкова (внесен Минюстом в РФ в список иноагентов) заявил, что Путина в Литве никто не боится, передает ТАСС.

Путина не надо бояться. Путина надо уважать и слушать, — ответил Песков на высказывание Науседы.

Ранее депутат Национального совета Швейцарии от партии SVP Рино Бюхель заявил, что власти его страны после визита президента Украины Владимира Зеленского должны пригласить российского лидера Владимира Путина, таким образом подтвердив свой нейтралитет в украинском конфликте.

В марте Фонд «Общественное мнение» опубликовал данные опроса, согласно которым выяснилось, что восемь из десяти россиян (83%) указали на хорошую работу Путина в качестве главы государства, доверие президенту выразили 82% участников соцопроса. Доля россиян, которые заявили, что скорее плохо оценивают его работу, составляет 7%.