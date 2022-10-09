В Кремле ответили на вопрос о применении ядерной доктрины после ЧП в Крыму Песков раскритиковал вопрос о задействовании ядерной доктрины после ЧП на Крымском мосту

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения, подпадает ли взрыв на Крымском мосту под возможности применения ядерной доктрины, являются «совсем неверной постановкой вопроса», передает РИА Новости. Глава государства Владимир Путин ранее заявил, что цель ЧП на крымском сооружении — разрушить критически важную инфраструктуру России.

Нет. Совсем неверная постановка вопроса, — ответил представитель Кремля на вопрос, означают ли слова, что теракт на Крымском мосту был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ, возможность задействования Россией ядерного потенциала и попадает ли это под действие ядерной доктрины.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма. По имеющимся данным, три человека погибли, еще двое пропали без вести.

Глава СКР Александр Бастрыкин на встрече с Владимиром Путиным заявил, что было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ «Терроризм».