Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать законопроект о конфискации имущества у лиц, обвиненных по статье о дискредитации Вооруженных сил России. По его словам, пока речь идет только о первом чтении этой инициативы. Он добавил, что над предложением работают народные избранники, передает ТАСС.
Поскольку речь идет только о первом чтении этой инициативы наших депутатов, то, вы знаете, мы предпочитаем это не комментировать, пока работают народные избранники, — заявил Песков.
Ранее депутаты предложили внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Законопроект предполагает редактуру статьи, касающуюся конфискации имущества, и расширение перечня преступлений, по которым возможно такое наказание. В частности, к ним предлагается отнести преступления, которые связаны с публичными призывами к осуществлению деятельности против безопасности государства.
Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой назвал инициативу сигналом для потенциальных предателей. В то же время он пообещал, что судебная власть не начнет сводить счеты с «условным Галкиным» (шоумен Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список иноагентов).