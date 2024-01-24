Песков ответил на предложение конфисковать имущество за дискредитацию ВС РФ Песков не стал обсуждать проект о конфискации имущества за дискредитацию ВС РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать законопроект о конфискации имущества у лиц, обвиненных по статье о дискредитации Вооруженных сил России. По его словам, пока речь идет только о первом чтении этой инициативы. Он добавил, что над предложением работают народные избранники, передает ТАСС.

Поскольку речь идет только о первом чтении этой инициативы наших депутатов, то, вы знаете, мы предпочитаем это не комментировать, пока работают народные избранники, — заявил Песков.

Ранее депутаты предложили внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Законопроект предполагает редактуру статьи, касающуюся конфискации имущества, и расширение перечня преступлений, по которым возможно такое наказание. В частности, к ним предлагается отнести преступления, которые связаны с публичными призывами к осуществлению деятельности против безопасности государства.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой назвал инициативу сигналом для потенциальных предателей. В то же время он пообещал, что судебная власть не начнет сводить счеты с «условным Галкиным» (шоумен Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список иноагентов).