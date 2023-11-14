Песков ответил на подозрения США в отношении танкеров с «российской нефтью» Песков: Россия адаптируется под санкции и действует в собственных интересах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия адаптируется в условиях постоянных санкционных устремлений США и действует так, как это наибольшим образом соответствует интересам страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на подозрения Вашингтона в отношении танкеров, которые, по его мнению, были задействованы в экспорте российской нефти, передает ТАСС.

Мы, конечно, понимаем, что американские власти не прекращают свои санкционные устремления в той или иной форме, но тем не менее мы адаптируемся под эти условия и действуем так, как это наибольшим образом соответствует нашим интересам, — заявил Песков.

Ранее стало известно о планах США проверить сотню танкеров, которые подозревают в перевозке российской нефти для экспорта. Соответствующие уведомления были направлены 30 зарубежным фирмам, что является крупнейшим подобным шагом со стороны Вашингтона.

Вашингтон считает, что корабли загружали нефть из дальневосточного порта Козьмино и Приморска на берегу Финского залива. Министерство финансов страны пока что не давало официальных комментариев по данной теме, но отметило, что США привержены соблюдению потолка цен на нефть.