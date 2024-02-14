Песков ответил на отказ Канады экстрадировать эсэсовца Гуньку Песков: Россия ожидала отказа Канады в экстрадиции украинского нациста Гуньки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия не удивлена отказом Канады в экстрадиции 98-летнего украинского нациста, бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гуньки), заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это было ожидаемым.

Такой ответ был ожидаемым, — ответил Песков.

Ранее в Министерстве юстиции Канады отказались сообщать, направляла ли Россия запрос на экстрадицию Хунки. До решения суда подобные обращения являются конфиденциальными, указали в ведомстве. Представитель пресс-службы Иен Маклауд напомнил, что между Москвой и Оттавой нет договора об экстрадиции.

Выступление Ярослава Хунки в канадском парламенте во время визита президента Украины Владимира Зеленского в сентябре 2023 года вызвало скандал. Его представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позже выяснилось, что 14-я пехотная дивизия СС «Галичина», в которой служил Хунка, была соединением войск нацистской Германии. Ее сформировали из жителей Западной Украины в 1943 году.

Как заявил президент России Владимир Путин, чествование нациста в канадском парламенте — это перевернутое сознание. По словам главы государства, те, кто ответственен за эту акцию, — придурки и неонацисты, которые готовы с кем удобно сотрудничать, только бы России навредить.