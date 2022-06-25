Песков прокомментировал слухи о присвоении Героя России Пригожину Песков прокомментировал слухи о присвоении Героя России Евгению Пригожину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ранее появившуюся информацию в СМИ о присвоении звания «Герой России» предпринимателю Евгению Пригожину, передает РБК. По словам пресс-секретаря, Кремль публикует все данные о присвоении знаков отличия в открытом доступе. Официальной информации об этом сейчас нет.

Все открытые указы мы публикуем, — ответил Песков на вопросов журналистов.

Российский предприниматель с декабря 2016 года находится под санкциями США и ряда западных стран. В Соединенных Штатах полагают, что Пригожин руководит Агентством интернет-исследований (так называемая «фабрика троллей») и ЧВК Вагнер. Сам бизнесмен отрицает связь с этими организациями.

26 апреля президент России Владимир Путин присвоил Адаму Делимханову звание Героя России за «мужество и героизм», проявленные во время спецоперации на Украине. В марте глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что парламентарий принимает личное участие в боевых действиях на Украине. Делимханов ранее был награжден тремя орденами Мужества, а также чеченским орденом Ахмата Кадырова.