Песков не слышал об обещании хуситов не атаковать корабли РФ в Красном море

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Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на распространившуюся в западных СМИ информацию, что хуситы пообещали не атаковать российские суда в Красном море. По его словам, которые приводит ТАСС, у него нет такой информации.

Нет, ничего не известно, ничего не могу сказать на эту тему, — ответил Песков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Китай достигли соглашения с хуситами в Йемене о свободном проходе их судов через Аденский залив и Красное море. По его данным, договоренность была достигнута после переговоров между дипломатами в Омане. Отмечалось, что в обмен на это Москва и Пекин могут предоставить политическую поддержку хуситам. В частности, речь идет о Совете Безопасности ООН.

Ранее пресс-служба Центрального командования США сообщила, что ракетный удар правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов) по сухогрузу в Аденском заливе привел к гибели троих моряков. Еще четыре члена экипажа получили ранения.

До этого компания HGC Global Communications Limited заявила, что в Красном море были перерезаны интернет-кабели, которые соединяют Европу, Азию и Африку. В повреждении инфраструктуры обвиняют повстанцев-хуситов. Речь идет о повреждении четырех из 15 линий связи. На них приходится до четверти всего трафика в регионе.