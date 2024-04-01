Песков ответил, может ли женщина стать президентом России Песков: Конституция России не ограничивает право женщины стать президентом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Конституция содержит пункты, в которых ясно говорится, кто может стать президентом России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, никакого разделения на мужчин и женщин в основном законе страны не фиксируется, передает ТАСС. Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о том, может ли женщина встать во главе РФ.

Что касается женщины-президента, в Конституции записано, кто может стать президентом страны. Никакого деления на мужчин и женщин там нет, — заявил Песков.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Конституция России является живым документом, который может и должен меняться. По его словам, необходимо, чтобы основной закон страны соответствовал потребностям общества, а также возникающим вызовам.

Комментируя призывы к поиску национальной идеи, глава СВР отметил, что она состоит в неотступном следовании Конституции. По словам Нарышкина, незачем «изобретать велосипед». Все, что необходимо, — это последовательно добиваться воплощения в жизнь положений и норм основного закона РФ, указал он.