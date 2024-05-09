Песков ответил, как аномальная погода повлияет на парад Победы Песков выразил надежду, что аномальная погода не повлияет на парад Победы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Погода действительно ожидается аномальная, но это никак не скажется на проведении парада Победы в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, погодные условия никогда не были препятствием для российских военных. Людям на трибунах планируется раздавать пледы, добавил он. Отрывок беседы опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Судя по прогнозу, погода действительно будет достаточно аномальная. Но это никак не скажется. Мы будем надеяться. Для наших военных погода никогда не была и не является препятствием. А для тех, кто будет на трибунах, пледы будут раздаваться, люди оденутся потеплее. Погода не будет препятствием. Все-таки 9 мая — это самый главный праздник в нашей стране. Погода — это не главное, — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что военная техника начала прибывать на Красную площадь в Москве для участия в параде. В этом году в шествии примут участие более девяти тысяч человек и около 75 единиц различных видов вооружений, а также авиация ВКС РФ.

На кадрах можно увидеть военную колонну, которая движется к месту назначения. В ее составе находятся автомобили и тяжелые виды вооружений.