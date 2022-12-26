Песков отверг условия Киева по проведению переговоров Песков: Россия не станет следовать чужим условиям в рамках переговоров по Украине

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Песков

Россия никогда не следовала чужим условиям и всегда ориентировалась исключительно на собственные цели и здравый смысл. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готова ли Москва вести переговоры на условиях, которые могли бы последовать со стороны Киева. Ранее о намерении провести «мирный саммит» выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Мы никогда не следовали чужим условиям. Ориентировались только на свои. И на здравый смысл, — подчеркнул представитель Кремля, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти хотели бы к концу февраля провести «мирный саммит» в ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Украинский министр иностранных дел отметил, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта. При этом Кулеба подчеркнул, что Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после «международного суда».

Также Песков сообщил, что контакт президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином готовится. При этом он не стал уточнять, в каком формате может пройти общение двух лидеров.

Кроме того, Песков описал график президента Владимира Путина на Новый год. По словам пресс-секретаря, 31 декабря в рабочем графике Владимира Путина нет мероприятий, но это вовсе не означает, что глава РФ не будет работать. Песков также отметил, что традиционно 1 января проходит в спокойном режиме.