В Кремле объяснили отсутствие Байдена на саммите G20 Песков: отсутствие Байдена на саммите G20 никак не повлияло на его ход

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Джо Байден

Отсутствие президента США Джо Байдена на саммите G20 никак не повлияло на ход мероприятия, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он отметил важность того, что российскому лидеру Владимиру Путину удалось изложить свое видение ситуации в мире, передает РИА Новости.

Президента слушали, президент слушал других, это важно. <...> Нет, [отсутствие Байдена никак не повлияло на ход саммита], — ответил Песков.

В ходе саммита 22 ноября Путин заявил, что военные действия всегда являются неоспоримой трагедией для конкретных людей и страны в целом, поэтому необходимо думать, как их прекратить. По словам главы государства, Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с украинскими властями. Путин сказал, что именно Киев сделал публичное заявление о выходе из переговорного процесса. Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский даже подписал указ, который запрещает вести с Россией подобные переговоры.

В ходе минувшего онлайн-заседания были подведены итоги индийского председательства. Также были затронуты темы мировой экономики, климата, проблематики цифровизации и ряд других.