Песков: отставка чиновника не говорит о его провале Песков назвал естественным процессом новые назначения и увольнения чиновников в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Отставка чиновника не говорит о его провале на посту, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, новые назначения и увольнения — это естественный процесс в выстраивании системы управления в государстве.

Абсолютно нормально, что нужно отстраивать систему управления, кого-то менять, кого-то увольнять, кого-то назначать, это не значит, что кто-то проваливается, это совершенно естественный процесс. <...> Вы знаете отношение президента. Самое легкое — это рубануть шашкой и уволить человека, а самое тяжелое — это отладить коллективную работу, — сказал Песков.

Ранее Telegram-канал Readovka со ссылкой на источник сообщил, что генерал-полковник Вооруженных сил России Александр Лапин, командовавший группировкой войск «Центр» в спецоперации на Украине, написал рапорт по собственному желанию. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию. Военачальник руководил обороной Красного Лимана в Донецкой области. Ранее он удостоился звания Героя России за участие в СВО.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров обрушился с критикой на Лапина. Он отметил, что в распоряжении военачальника были войска Западного военного округа, но тот не обеспечил бойцов связью, боеприпасами и не выстроил взаимодействие. Он добавил, что Лапин перенес штаб в Старобельск, за 150 км от подчиненных, а сам «отсиживался» в Луганске. Кадыров назвал военачальника бездарем и обвинил в кумовстве.