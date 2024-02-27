Песков отреагировал на вынесение приговора Журавелю за сожжение Корана Песков: вынесение приговора Журавелю не касается администрации президента РФ

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Дмитрий Песков

Вопрос о приговоре, вынесенном Никите Журавелю за сожжение Корана у мечети в Волгограде, не касается администрации президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, которые приводит ТАСС, Кремль не намерен комментировать решения, вынесенные судом. Журавеля приговорили к лишению свободы в колонии общего режима.

Это не вопрос администрации президента. Мы судебные решения, вы знаете, никак не комментируем, — заявил Песков.

Журавель сжег Коран 4 мая 2023 года у Соборной мечети в Волгограде. Уже 20 мая Следственный комитет России сообщил о его задержании, а 22 мая суд отправил его под стражу.

Приговор Журавелю был вынесен Висаитовским районным судом Грозного 27 февраля. Активиста обвиняли в хулиганстве и оскорблении чувств верующих. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам и шести месяцам тюремного заключения. Именно такой срок для него запрашивала прокуратура. В ходе следствия мужчина признался, что действовал по указанию иностранных спецслужб. Отмечается, что потерпевшими по делу проходили 13 имамов мечетей столицы Чечни. Они назвали акт сожжения Корана вопиющим оскорблением, причинившим им глубокий моральный ущерб.