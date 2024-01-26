Песков отреагировал на вопрос о причастности ВСУ к крушению Ил-76 Песков: доказательства по делу Ил-76 будут представлены после расследования

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Доказательства о причастности Вооруженных сил Украины к крушению российского самолета Ил-76 под Белгородом могут быть представлены после расследования, сказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, сначала следователи должны получить всю необходимую информацию.

Мне пока нечего добавить. Работают следователи, и будет приниматься решение по мере того, как следователи получат всю необходимую информацию, — уточнил Песков.

Ранее Совет Безопасности ООН провел заседание по поводу сбитого Вооруженными силами Украины военного самолета Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. От Москвы на заседании выступил первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский. По его словам, Россия приложит все усилия для того, чтобы ответственные за крушение понесли заслуженное наказание.

Он подчеркнул, что Киев знал о маршруте и способе транспортировки бойцов к месту обмена. Как заявил российский представитель, все данные о происшествии указывают на преднамеренное и продуманное преступление Киева.

Зампостпреда добавил, что за трагедию ответственны и западные спонсоры Киева. В частности, соучастниками можно будет назвать США и Германию, если выяснится, что ВСУ использовали ЗРК Patriot или IRIS-T, заявил Полянский. Также он назвал выступление представителя Украины на заседании параноидальным и бредовым.