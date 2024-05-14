«Известно о нервозности»: Песков отреагировал на визит Блинкена в Киев Песков: Блинкен приехал в Киев на фоне нервозности в США и на Украине

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен

Кремлю известно о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, поездка проходит на фоне нервозности в Киеве, Европе и США в связи со спецоперацией. Он добавил, что Россия не намерена отказываться от своих целей.

Пока нечего комментировать. Нам известно, что господин Блинкен прибыл в Киев, нам известно также о той нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией, — заявил Песков.

Ранее блогер Анатолий Шарий заявил, что основной целью визита Блинкена на Украину станет вовсе не обсуждение применения военной помощи от США. По его мнению, точно будет обсуждаться «вопрос [уволенного вице-премьера Украины Александра] Кубракова».

Кроме того, экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров отмечал, что Блинкен совместно с Киевом может готовить атаку на Крымский мост. Он подчеркнул, что после отъезда американского политика из украинской столицы следует ожидать новых провокаций, которые будут иметь радикальный характер. По его мнению, таким образом Украина может попытаться увеличить финансирование.