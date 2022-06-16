Песков: Макрон и Шольц не запрашивали разговор с Путиным

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не запрашивали звонок с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее СМИ распространили сообщения о намерениях политиков.

Пока нет, — сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли запрошен телефонный контакт.

Макрон, Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги 16 июня нанесли визит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. После этого, по сообщениям СМИ, Макрон не исключил, что позвонит Путину.

Ранее глава Франции заявил, что общая продолжительность телефонных переговоров, которые он провёл за последние полгода с президентом России, составила 100 часов. Он объяснил это сложностью сложившейся на Украине ситуации.