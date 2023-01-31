В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию Песков: Кремль своевременно сообщит о дате послания Путина Федеральному собранию

Фото: kremlin.ru

Кремль своевременно сообщит о дате послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения о том, что мероприятие может состояться 20-21 февраля. При этом Песков добавил, что работа над посланием ведется, передает РИА Новости.

Мы своевременно сообщим о дате послания, работа ведется постоянно. Это достаточно длительный и растянутый по времени процесс, — сообщил Песков.

Изначально ожидалось, что Путин выступит с посланием 27 декабря, но этого не произошло, обращение президента перенесли на 2023 год.

Представитель Кремля сообщил, что это связано с напряженным графиком главы государства. Кроме того, по словам Пескова, из-за динамики событий трудно выбрать конкретную дату выступления. Однако он уточнил, что работа над подготовкой послания не прекращалась.