Песков отреагировал на слова Кадырова о поддержке Палестины Песков о поддержке Кадыровым Палестины: у РФ давние связи со сторонами конфликта

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о поддержке Палестины в конфликте с Израилем. Представитель Кремля напомнил, что у РФ давние связи с обеими сторонами, его слова приводит РИА Новости.

У России давние связи с палестинцами, но есть и отношения с Израилем, где много соотечественников, — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Москва находится в контакте с Палестиной и выясняет, есть ли среди взятых в плен россияне.

Ранее Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что поддерживает Палестину в конфликте с Израилем. Он также предложил ввести в сектор Газа чеченских миротворцев и подчеркнул, что против этой разгоревшейся войны. Глава республики посоветовал лидерам мусульманских стран сплотиться, чтобы не дать Европе возможность «бомбить мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков».

До этого МИД Израиля сообщил, что мечеть имени Ахмата Кадырова, расположенная под Иерусалимом, получила повреждения после ракетной атаки со стороны палестинского движения ХАМАС. Эта мечеть была открыта в 2014 году Рамзаном Кадыровым и названа в честь первого президента Чеченской Республики.