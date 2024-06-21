Песков отреагировал на санкции США против известной российской компании Песков назвал нечестной конкуренцией санкции США против «Касперского»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ограничения Соединенных Штатов, наложенные на российскую IT-компанию «Лаборатория Касперского», являются примером нечестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Вашингтон постоянно использует подобные приемы, передает ТАСС.

Излюбленная техника, излюбленный прием несправедливой, нечестной конкуренции со стороны Соединенных Штатов. Они прибегают к таким приемам каждый раз, — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что «Лаборатория Касперского» представляет собой пример весьма конкурентоспособной компании на международном рынке. По его мнению, она превосходит своих конкурентов по многим параметрам.

Ранее сообщалось, что администрация США планирует 20 июня объявить о введении запрета на продажи антивирусного ПО компании «Лаборатория Касперского» с сентября. Решение объясняют привилегированным доступом этого программного обеспечения к компьютерным системам в Соединенных Штатах.

Позже в «Лаборатории Касперского» заявили, что компания собирается использовать доступные юридические меры, чтобы сохранить текущую деятельность и отношения с партнерами и клиентами после запрета на использование ее программного обеспечения в США. Там отметили, что решение американских властей будет способствовать развитию киберпреступности.