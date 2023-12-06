Песков отреагировал на призывы генерала США «резать глотки русским» Песков заявил, что не знает о призывах генерала Милли «резать глотки русским»

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о призывах американского генерала Марка Милли к украинским военным «резать глотки русским», передает ТАСС. Ранее соответствующее утверждение в своей публикации сделала газета The Washington Post.

Я не видел таких заявлений, — сказал Песков в Абу-Даби.

Ранее военкор Александр Коц, комментируя слова генерала США Марка Милли, заявил, что сверхзадачей США в отношении России является попытка рассорить страну со всеми соседями «на века вечные». Он пояснил, что по этой причине американцы пытаются всячески «демонизировать и расчеловечивать» россиян.

В свою очередь депутат Госдумы Александр Бородай отметил, что на Украине давно используют тактику террора и запугивания против населения России. Парламентарий заявил, что российские военнослужащие не испугаются и продолжат бороться с террором.

До этого военкор Александр Сладков написал, что для ВСУ важно убивать русских, а не удерживать территории и линии фронта. По его словам, Киеву платят за эту позицию. Журналист пришел к такому выводу после прослушивания комментариев украинских военкоров по ситуации в зоне СВО. Он также отметил, что украинские военкоры называют своих врагов русскими, но при этом сами говорят на русском языке.