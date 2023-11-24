Песков отреагировал на информацию о строительстве подводного тоннеля в Крым Песков назвал чушью строительство тоннеля в Керченском проливе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чушью информацию о строительстве тоннеля в Керченском проливе, передает ТАСС. Он добавил, что ему здесь нечего комментировать.

Нет, такое даже не стоит комментировать. На The Washington Post не похоже, чушь, — сказал Песков.

Издание The Washington Post до этого сообщило, что российские и китайские бизнесмены, связанные с правительствами стран, провели секретные переговоры по строительству подводного тоннеля под Керченским проливом. По данным WP, Крым могут соединить с Россией транспортным маршрутом, который будет защищен от атак ВСУ.

По информации газеты, встречи в рамках переговоров проходили в конце октября. Издание отмечает, что Москва инициировала проект из-за обеспокоенности по поводу безопасности 18-километрового Крымского моста, который дважды подвергался атакам со стороны ВСУ. Переправа представляет собой важный логистический маршрут для снабжения российских военных.