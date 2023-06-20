Песков отреагировал на информацию о покушении на экс-полковника СВР Песков не стал комментировать сведения о подготовке покушения на бежавшего полковника СВР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сведения американских СМИ о подготовке покушения на бежавшего в США полковника Службы внешней разведки (СВР) Александра Потеева, передает ТАСС. Газета The New York Times ранее отмечала, что в 2020 году в разработке покушения на полковника принимали участие российские спецслужбы.

Нет, не могу никак прокомментировать, я не понимаю, о чем там идет речь, — сказал Песков.

20 июня СВР предложила сотрудникам заграничных учреждений Украины приезжать в Москву ради безопасности на фоне чисток нелояльных Киеву работников. В СВР заявили, что знают о множестве украинских сотрудников, уже решивших или собирающихся не возвращаться на родину после командировок.

Как утверждает директор СВР Сергей Нарышкин, «деградация внутриполитической и социально-экономической ситуации на Украине» и «репрессивные методы управления государственным аппаратом» все сильнее затрагивают персонал украинских представительств за рубежом.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник предупредил, что МИД страны в октябре может остаться без финансирования.