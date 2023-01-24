Песков объяснил отказ от публикации деклараций чиновников спецификой СВО

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Порядок опубликования деклараций может корректироваться с учетом специфики специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля подчеркнул, что чиновники все равно продолжат сдавать такие отчеты в антикоррупционные органы.

Давайте дождемся, когда этот законопроект выйдет в окончательном виде. Разумеется, условия специальной военной операции вносят свою специфику. Но главным, наверное, является то, что подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников. Это обязательное условие, антикоррупционные органы продолжают работу, продолжают проверять данные, которые подают чиновники, эта работа будет продолжаться, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что с 1 марта этого года декларации о доходах российских сенаторов и депутатов не будут публиковаться в открытом доступе. Как сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по госстроительству Павел Крашенинников, в открытый доступ станут попадать только общие сведения: сколько деклараций было подано, есть ли в документах нарушения и так далее.

До апреля парламентарии обязаны отчитаться о собственных доходах и имуществе, а также об имуществе и доходах членов семей. В частности, речь идет о несовершеннолетних детях. Сведения подаются в специальные комиссии. Помимо прочего, они проверяют соблюдение запретов, действующих в отношении парламентариев.