Песков отказался отвечать на вопрос о поставках иранских ракет в зону СВО

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Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать заявление США о намерении Ирана передать России баллистические ракеты для их применения в зоне спецоперации, передает ТАСС. При этом пресс-секретарь президента РФ рассказал о развитии отношений между Москвой и Тегераном в военно-технической сфере.

Не думаю, что это следует как-то комментировать. У нас развиваются отношения с Ираном, в том числе в области военно-технического сотрудничества. Но эту информацию мы никак не комментируем, — сказал Песков.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения стран G7 в адрес РФ и КНДР о взаимных поставках вооружений и военных технологий в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Она назвала эти утверждения голословными и бездоказательными. По словам Захаровой, соблюдение резолюций СБ ООН не мешает Москве развивать двусторонние отношения с Пхеньяном.

Она подчеркнула, что российская сторона ответственно подходит к выполнению своих международных обязательств, в том числе резолюций СБ ООН. Критикам действий Москвы представитель МИД порекомендовала «почаще смотреть в зеркало, прежде чем учить других».