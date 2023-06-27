Песков отказался от оценки слов Лукашенко о попытке мятежа в России

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о причинах попытки вооруженного мятежа в России. По его словам, которые цитирует ТАСС, российский лидер Владимир Путин накануне дал исчерпывающую оценку произошедшим событиям.

Не думаю, что имею право комментировать слова Александра Григорьевича. Президент буквально вчера дал высокую оценку его усилиям по урегулированию этого кризиса, — отметил Песков.

Он подчеркнул, что основные усилия в подавлении попытки мятежа в России предпринял лично Путин. По словам Пескова, благодаря воле главы государства удалось избежать наихудшего развития событий.

Ранее Лукашенко призвал не делать из него героя в ситуации вокруг попытки мятежа в России. Также он заявил, что не стоит героизировать Путина и связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина. По его словам, стороны рассчитывали, что «ситуация рассосется», но этого не произошло.

До этого Путин заявил в обращении к народу, что вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. По его словам, организаторы мятежа предали народ, а также всех тех, кого втянули в свои действия. Путин подчеркнул, что случившееся играло на руку врагам государства, которые желали, чтобы «солдаты убивали друг друга».