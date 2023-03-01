Песков отказался комментировать слухи о переподчинении флотов Песков не стал комментировать утверждения о выведении сил ВМФ из оперативного подчинения военных округов

Фото: MOD Russia

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев по поводу утверждения в соцсетях и мессенджерах о выведении сил ВМФ из оперативного подчинения военных округов, передает ТАСС. Он указал, что такие действия осуществляются после появления соответствующего указа, однако он подчеркнул, что указы бывают и закрытые.

Разве мы публиковали такой указ? Бывают закрытые, но они поэтому и закрытые. Не могу ответить на этот ваш вопрос, — заявил он.

Ранее сообщалось, что тяжелый атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России. По словам главы общероссийского Движения поддержки флота Владимира Мальцева, подлодка будет ожидать утилизации на военно-морской базе в Северодвинске.

Контр-адмирал, военный эксперт Михаил Чекмасов ранее заявил, что в качестве одного из приоритетов развития ВМФ РФ является создание авианосца. По его словам, соответствующий указ утвердил президент России Владимир Путин еще в 2017 году. Он напомнил, что пока у России есть только один тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

В 2021 году сообщалось, что российский авианосец «Адмирал Кузнецов» находится в плачевном состоянии, хотя капитальный ремонт и модернизация корабля начались ещё в 2017 году. Задержку в ремонте связывали с проблемами с поставками оборудования, пожаром и коррупцией.