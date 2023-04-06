В Кремле отреагировали на слова «сбежавшего сотрудника ФСО» о Путине Песков отказался комментировать слова «сбежавшего сотрудника ФСО» о Путине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации СМИ, основанные на интервью Глеба Каракулова, называющего себя бывшим сотрудником Федеральной службы охраны. Он пояснил, что вышеупомянутый человек в администрации президента никогда не работал, поэтому комментарии по этой теме лишены смысла.

Я не стал бы никак это комментировать. Человек в администрации президента не работал, это другое ведомство, поэтому в данном случае мне нечего комментировать, — заявил спикер Кремля.

Ранее Глеб Каракулов, представившийся бывшим сотрудником ФСО, дал интервью центру «Досье». По его словам, в его обязанности входило обеспечение Владимира Путина связью. Вместе с главой государства, Каракулов, по его же словам, участвовал в поездке в Астану в октябре 2022 года, где президент принимал участие в нескольких саммитах. 14 октября мужчина вместе с семьей сбежал из Казахстана в Турцию, после чего был объявлен в федеральный розыск.

Ранее издание «Сиб.фм» сообщило, что Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил майора ФСО из Новосибирска к шести с половиной годам колонии строгого режима и лишил его офицерского звания. По данным СМИ, мужчина пытался уехать в Казахстан после начала частичной мобилизации.