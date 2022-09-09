Песков отказался комментировать ситуацию в Балаклее

Фото: Стрингер/РИА Новости

архивное фото

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию вокруг Балаклеи, передает ТАСС. Он переадресовал в Минобороны вопрос о событиях в Харьковской области и в целом в зоне проведения спецоперации.

Что касается хода специальной военной операции, это к моему коллеге — [официальному представителю Минобороны РФ Игорю] Конашенкову, — сказал Песков.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успехах ВСУ на фронте. В частности, глава государства опубликовал видео с поднятым над Балаклеей флагом. На кадрах военнослужащий отчитывается перед президентом. Под ногами у него флаг РФ.

Ранее пресс-служба военно-гражданской администрации Харьковской области сообщила, что в регион входят резервные соединения вооруженных сил РФ, по всей линии соприкосновения продолжаются бои. В ВГА добавили, что населенные пункты Балаклея и Шевченково остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей.