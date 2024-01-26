Песков отказался комментировать приговор Треповой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать приговор Дарье Треповой, которую приговорили к 27 годам колонии общего режима за совершение теракта в кафе Санкт-Петербурга. По словам пресс-секретаря президента России, которые приводит РИА Новости, в Кремле не комментируют решения суда, и приговор Треповой не станет исключением.

Мы не комментируем решение суда, не будем делать этого и сейчас, — сказал пресс-секретарь президента.

Второй Западный окружной военный суд 25 января приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). Суд признал Трепову виновной по всем пунктам обвинения, которое ей было предъявлено.

В то же время защита подсудимой сочла приговор необоснованным. Адвокат девушки Даниил Берман заявил, что обжалует вердикт судьи.

Ранее Трепова выступила с последним словом в суде. По словам девушки, ей очень больно из-за того, что ее наивность привела к таким последствиям. Как заявила подсудимая, ей жаль, что пострадавшие при теракте на всю жизнь останутся с травмой из-за нее.

По ее словам, она была уверена, что статуэтка, в которой находилось взрывчатое вещество, предназначалась только для прослушивающего устройства. Трепова сообщила, что сотрудничала со следствием и признает моральную ответственность за сделанное.